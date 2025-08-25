English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bhagyathara Lottery Result Today 25 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം

Bhagyathara Lottery Result Today 25 August 2025: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര. 

 

സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ബിറ്റി 17 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്. 

 
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് BL 377084 എന്ന ടിക്കറ്റാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം BK 605769 എന്ന ടിക്കറ്റിനും മൂന്നാം സമ്മാനം BF 234394 എന്ന ടിക്കറ്റിനുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

2 /5

നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട് ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്.  

3 /5

50 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില.  

4 /5

ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

5 /5

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

Kerala Lottery Result Bhagyathara Lottery Kerala Lottery Result 2025 ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി

Next Gallery

Ganesh Chaturthi Shubha Yogas: ഗണേശ ചതുര്‍ത്ഥിയിൽ രൂപം കൊള്ളും ശുഭയോഗങ്ങള്‍; 27 മുതൽ 5 രാശികൾക്ക് സൗഭാ​ഗ്യം, വിഘ്നങ്ങൾ ഒഴിയും

You May Like

Sponsored by Taboola