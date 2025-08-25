Bhagyathara Lottery Result Today 25 August 2025: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. ഭാഗ്യതാരയുടെ ബിറ്റി 17 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുത്തത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് BL 377084 എന്ന ടിക്കറ്റാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം BK 605769 എന്ന ടിക്കറ്റിനും മൂന്നാം സമ്മാനം BF 234394 എന്ന ടിക്കറ്റിനുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ്.
50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.
ഭാഗ്യതാരയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.