Kerala Lottery Result Today 20 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 20 August 2025: എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി. 

 

സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് ബുധനാഴ്ചകളിൽ നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി. ഡിഎൽ-14 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.

 
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   

5000 രൂപയാണ് നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്.   

50 രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന്റെ വില. 100 രൂപയാണ് ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.     

ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.     

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും       

Kerala lottery Kerala Lottery Result Dhanalekshmi Lottery കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി

