Kerala Lottery Result Today 27 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആരുടെകൂടെ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Lottery Result Today 27 ആഗസ്റ്റ് 2025: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക

 

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ ധനലക്ഷ്മി DL 15 ലോട്ടറി ഫലം ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക

 
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.   

സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കുറവ് ആണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്ന് തുക കൈപ്പറ്റാം.   

സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറിയും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും ഉൾപ്പെടെ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കുകളിലോ സമർപ്പിക്കാം.     

ഒരു ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 50 രൂപയാണ്. ആഴ്ചയിൽ 7 ലോട്ടറികളാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നത്.   

തിങ്കളാഴ്ച- ഭാഗ്യതാര, ചൊവ്വാഴ്ച- സ്ത്രീശക്തി, ബുധനാഴ്ച- ധനലക്ഷ്മി, വ്യാഴാഴ്ച- കാരുണ്യ പ്ലസ്, വെള്ളിയാഴ്ച- സുവർണ്ണ കേരളം, ശനിയാഴ്ച- കാരുണ്യ, ഞായറാഴ്ച- സമൃദ്ധി.  

Dhanalekshmi Lottery Lottery Results Kerala Lottery Results

