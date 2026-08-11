/Kerala Gold Rate Today: വീണ്ടും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധിച്ചത് 2320 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കുറഞ്ഞ സ്വർണവില പിന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ കുതിപ്പ്. ഇന്നലെ നേരിയ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇന്ന് വീണ്ടും കുതിക്കുകയായിരുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കുറഞ്ഞ സ്വർണവില പിന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ വിലയിൽ വൻ കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് കുതിക്കുകയും ശേഷം കുറയുകയും ചെയ്ത സ്വർണവില ആഗസ്റ്റിൽ വിലക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 4 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 106600 ആയിരുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 8,9 തീയതികളിലെ വിലയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ വില എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ വലിയ വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്..
ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് വർധിച്ചത് 2330 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 1,13,760 ആണ്
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 290 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14220 ആയിട്ടുണ്ട്
ജൂലായ് 23 നു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആയിരുന്നു ആ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്വർണ്ണ വില
ജൂൺ 25 ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിവാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ആഗസ്റ്റ് 01: 105760, ആഗസ്റ്റ് 02: 105760, ആഗസ്റ്റ് 03: 105760, ആഗസ്റ്റ് 04: 1,05600, ആഗസ്റ്റ് 05: 106880, ആഗസ്റ്റ് 05: 107680, ആഗസ്റ്റ് 06: 10, 9,800, ആഗസ്റ്റ് 07: 109920, ആഗസ്റ്റ് 07: 110920, ആഗസ്റ്റ് 08:.111720, ആഗസ്റ്റ് 09: 111720, ആഗസ്റ്റ് 10: 111440, ആഗസ്റ്റ് 11: 113760
ജൂലൈ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം
ജൂലൈ 01: 104320, ജൂലൈ 02: 106000, ജൂലൈ 02 (ഉച്ചയ്ക്ക്): 1,05440, ജൂലൈ 02 (വൈകുന്നേരം): 106800, ജൂലൈ 03: 107800, ജൂലൈ 04: 107600, ജൂലൈ 05: 107600, ജൂലൈ 06: 107520, ജൂലൈ 07: 106520, ജൂലൈ 08: 104960, ജൂലൈ 09: 1,05,040, ജൂലൈ 09 (വൈകുനേരം): 105920, ജൂലൈ 10: 106200, ജൂലൈ 11: 1,05,840, ജൂലൈ 12: 1,05,840, ജൂലൈ 13: 1,04,800, ജൂലൈ 14: 1,04,720, ജൂലൈ 15: 105280, ജൂലൈ 16: 105080, ജൂലൈ 17: 1,04,520, ജൂലൈ 18: 105080, ജൂലൈ 19: 105080, ജൂലൈ 20: 105200, ജൂലൈ 21: 1,05,760, ജൂലൈ 22: 1.07440, ജൂലൈ 23: 1,08,000, ജൂലൈ 23: (വൈകുന്നേരം): 107200, ജൂലൈ 24: 105840, ജൂലൈ 25: 106280, ജൂലൈ 26: 106280, ജൂലൈ 27: 106960, ജൂലൈ 28: 105720, ജൂലൈ 29:1.05,240, ജൂലൈ 30: 105840, ജൂലൈ 31: 106040
ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760, ജൂൺ 25 (വൈകുന്നേരം): 103640, ജൂൺ 26 (രാവിലെ): 103840, ജൂൺ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, ജൂൺ 27: 1,05,560, ജൂൺ 28: 1,05,560, ജൂൺ 29: 1,04,880, ജൂൺ 29 (വൈകുന്നേരം): 104080, ജൂൺ 30: 102760