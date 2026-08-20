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Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവില കുതിക്കുന്നു; ഇന്ന് കൂടിയത് 3160 രൂപ

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 20, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:19 AM IST

Kerala Gold Rate Today: ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 11 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിലയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ വില എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്

Gold Rate Today1/10

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വർദ്ധനവ്.  കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വൻ വർധനവാണ് സ്വർണ്ണവിലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 

Gold Rate In August2/10

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കുറഞ്ഞ സ്വർണവില പിന്നെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയായിരുന്നു. ശേഷം ആഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ വിലയിൽ വൻ കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്

Ine Pavan Rate Today3/10

ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കൂടിയത് 3160 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 1,16,800 ആണ്

One Gram Gold Rate Today4/10

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 395 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14205 ആയിട്ടുണ്ട്

August Lowest Rate5/10

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 4 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 106600 ആയിരുന്നു

August Highest Rate6/10

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ 11 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ വിലയായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ വില എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്

Highest Rate In July7/10

ജൂലായ് 23 നു രേഖപ്പെടുത്തിയത് ആയിരുന്നു ആ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്വർണ്ണ വില

Higesr Drop In June8/10

ജൂൺ 25 ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിവാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു

Gold Rate On August9/10

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ആഗസ്റ്റ് 01: 105760, ആഗസ്റ്റ് 02: 105760, ആഗസ്റ്റ് 03: 105760, ആഗസ്റ്റ് 04: 1,05600, ആഗസ്റ്റ് 05: 106880, ആഗസ്റ്റ് 05: 107680, ആഗസ്റ്റ് 06: 10, 9,800, ആഗസ്റ്റ് 07: 109920, ആഗസ്റ്റ് 07: 110920, ആഗസ്റ്റ് 08:.111720, ആഗസ്റ്റ് 09: 111720, ആഗസ്റ്റ് 10: 111440, ആഗസ്റ്റ് 11: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 11: 112800 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 12: 113560, ആഗസ്റ്റ് 13: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 13: 112640 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 14: 112120, ആഗസ്റ്റ് 15: 113760, ആഗസ്റ്റ് 16:113760, ആഗസ്റ്റ് 17: 114160, ആഗസ്റ്റ് 18: 114320, ആഗസ്റ്റ് 19: 113640, ആഗസ്റ്റ് 20: 116800

Gold Rate On July10/10

ജൂലൈ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം 

ജൂലൈ 01: 104320, ജൂലൈ 02: 106000, ജൂലൈ 02 (ഉച്ചയ്ക്ക്): 1,05440, ജൂലൈ 02 (വൈകുന്നേരം): 106800, ജൂലൈ 03: 107800, ജൂലൈ 04: 107600, ജൂലൈ 05: 107600, ജൂലൈ 06: 107520, ജൂലൈ 07: 106520, ജൂലൈ 08: 104960, ജൂലൈ 09: 1,05,040, ജൂലൈ 09 (വൈകുനേരം): 105920, ജൂലൈ 10: 106200, ജൂലൈ 11: 1,05,840, ജൂലൈ 12: 1,05,840, ജൂലൈ 13: 1,04,800, ജൂലൈ 14: 1,04,720, ജൂലൈ 15: 105280, ജൂലൈ 16: 105080, ജൂലൈ 17: 1,04,520, ജൂലൈ 18: 105080, ജൂലൈ 19: 105080, ജൂലൈ 20: 105200, ജൂലൈ 21: 1,05,760, ജൂലൈ 22: 1.07440, ജൂലൈ 23: 1,08,000, ജൂലൈ 23: (വൈകുന്നേരം): 107200, ജൂലൈ 24: 105840, ജൂലൈ 25: 106280, ജൂലൈ 26: 106280, ജൂലൈ 27: 106960, ജൂലൈ 28: 105720, ജൂലൈ 29:1.05,240, ജൂലൈ 30: 105840, ജൂലൈ 31: 106040

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