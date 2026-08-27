/Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 560 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണ് ആഗസ്റ്റ് 24 നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 120240.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുതിച്ചു കയറുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണവിലയാണ് രണ്ടു ദിവസമായി ഇടിഞ്ഞത്.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കുറഞ്ഞ സ്വർണവില പിന്നെ കുതിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ വിലയിൽ വൻ കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് കുതിക്കുകയും ശേഷം കുറയുകയും ചെയ്ത സ്വർണവില ആഗസ്റ്റിലെ തുടക്കത്തിൽ വിലക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 4 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 106600 ആയിരുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണ് ആഗസ്റ്റ് 24 നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 120240.
ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് 560 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 1,19,520 ആണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 70 രൂപയുടെ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14940 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇടയ്ക്ക് സ്വർണവില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് കുതിച്ചുകേറ്റമായിരുന്നു.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ആഗസ്റ്റ് 01: 105760, ആഗസ്റ്റ് 02: 105760, ആഗസ്റ്റ് 03: 105760, ആഗസ്റ്റ് 04: 1,05600, ആഗസ്റ്റ് 05: 106880, ആഗസ്റ്റ് 05: 107680, ആഗസ്റ്റ് 06: 10, 9,800, ആഗസ്റ്റ് 07: 109920, ആഗസ്റ്റ് 07: 110920, ആഗസ്റ്റ് 08:.111720, ആഗസ്റ്റ് 09: 111720, ആഗസ്റ്റ് 10: 111440, ആഗസ്റ്റ് 11: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 11: 112800 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 12: 113560, ആഗസ്റ്റ് 13: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 13: 112640 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 14: 112120, ആഗസ്റ്റ് 15: 113760, ആഗസ്റ്റ് 16:113760, ആഗസ്റ്റ് 17: 114160, ആഗസ്റ്റ് 18: 114320, ആഗസ്റ്റ് 19: 113640, ആഗസ്റ്റ് 20: 116800, ആഗസ്റ്റ് 21: 117680, ആഗസ്റ്റ് 22: 119600, ആഗസ്റ്റ് 23. 119600, ആഗസ്റ്റ് 24: 120240, ആഗസ്റ്റ് 25: 120080, ആഗസ്റ്റ് 26:120080, ആഗസ്റ്റ് 27: 119520
ജൂലൈ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം
ജൂലൈ 01: 104320, ജൂലൈ 02: 106000, ജൂലൈ 02 (ഉച്ചയ്ക്ക്): 1,05440, ജൂലൈ 02 (വൈകുന്നേരം): 106800, ജൂലൈ 03: 107800, ജൂലൈ 04: 107600, ജൂലൈ 05: 107600, ജൂലൈ 06: 107520, ജൂലൈ 07: 106520, ജൂലൈ 08: 104960, ജൂലൈ 09: 1,05,040, ജൂലൈ 09 (വൈകുനേരം): 105920, ജൂലൈ 10: 106200, ജൂലൈ 11: 1,05,840, ജൂലൈ 12: 1,05,840, ജൂലൈ 13: 1,04,800, ജൂലൈ 14: 1,04,720, ജൂലൈ 15: 105280, ജൂലൈ 16: 105080, ജൂലൈ 17: 1,04,520, ജൂലൈ 18: 105080, ജൂലൈ 19: 105080, ജൂലൈ 20: 105200, ജൂലൈ 21: 1,05,760, ജൂലൈ 22: 1.07440, ജൂലൈ 23: 1,08,000, ജൂലൈ 23: (വൈകുന്നേരം): 107200, ജൂലൈ 24: 105840, ജൂലൈ 25: 106280, ജൂലൈ 26: 106280, ജൂലൈ 27: 106960, ജൂലൈ 28: 105720, ജൂലൈ 29:1.05,240, ജൂലൈ 30: 105840, ജൂലൈ 31: 106040.