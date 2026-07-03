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Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1000 രൂപ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 03, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:19 PM IST

Kerala Gold Price Today July 03: ഇന്ന് കൂടിയത് 1000 രൂപയാണ്.  ഇതോടെ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

 

Kerala Gold Rate1/8

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും വർദ്ധനവ്.  ഇന്നലെ രാവിലെ കുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണവില വൈകുന്നേരത്തോടെ വർധിക്കുകയായിരുന്നു.

How Much Hiked Today2/8

ഇതിനു പിന്നാലെ ഇന്നും ഒറ്റയടിക്ക് 1000 രൂപയുടെ വർധനവാണ് വിപണിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Gold Rate Hiked Today3/8

ഇന്ന് വർധിച്ചത് 1000 രൂപയാണ്.  ഇതോടെ ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

 

1 pavan rate4/8

വിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവുണ്ടായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില 1,07,800 ആയിട്ടുണ്ട്.

1 gram rate today5/8

ഗ്രാമിന് 125 രൂപയുടെ  വർധനവാണ്  ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 13,475 രൂപയാണ്.

Gold Rate6/8

ജൂൺ 25 ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിവാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു.

Gold Rate In July7/8

ജൂലൈ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം 

ജൂലൈ 01: 104320, ജൂലൈ 02: 106000, ജൂലൈ 02 (ഉച്ചയ്ക്ക്): 1,05440, ജൂലൈ 02 (വൈകുന്നേരം): 106800, ജൂലൈ 03: 107800

Previous Month8/8

ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760, ജൂൺ 25 (വൈകുന്നേരം): 103640, ജൂൺ 26 (രാവിലെ): 103840, ജൂൺ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, ജൂൺ 27: 1,05,560,  ജൂൺ 28: 1,05,560, ജൂൺ 29: 1,04,880, ജൂൺ 29 (വൈകുന്നേരം): 104080, ജൂൺ 30: 102760

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