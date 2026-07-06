Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; അറിയാം ഇന്നത്തെ വില

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; അറിയാം ഇന്നത്തെ വില

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 06, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:37 AM IST

Kerala Gold Rate: ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണത്. ഇന്ന് വിലയിൽ 80 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. 

Kerala Gold Rate1/8

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ്.  രണ്ടു ദിവസമായി മാറ്റമില്ലാതിരുന്ന വിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്.

Gold Rate Hiked2/8

ജൂലൈ 3 ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.  ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണത്. 

One pavan gold rate3/8

ഇന്ന് വിലയിൽ 80 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 107520 ആയിട്ടുണ്ട്. 

 

One Pavan4/8

വിലയിൽ ചെറിയ ഇടിവുണ്ടായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില 1,07,520 ആയിട്ടുണ്ട്.

1 gram rate5/8

ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ കുറവാണ്  ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 13,440 രൂപയാണ്.

 

June 25 Rate6/8

ജൂൺ 25 ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിവാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു.

July Gold Rate7/8

ജൂലൈ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം 

ജൂലൈ 01: 104320, ജൂലൈ 02: 106000, ജൂലൈ 02 (ഉച്ചയ്ക്ക്): 1,05440, ജൂലൈ 02 (വൈകുന്നേരം): 106800, ജൂലൈ 03: 107800, ജൂലൈ 04: 107600, ജൂലൈ 05: 107600, ജൂലൈ 06: 107520.

June Gold Rate8/8

ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760, ജൂൺ 25 (വൈകുന്നേരം): 103640, ജൂൺ 26 (രാവിലെ): 103840, ജൂൺ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, ജൂൺ 27: 1,05,560,  ജൂൺ 28: 1,05,560, ജൂൺ 29: 1,04,880, ജൂൺ 29 (വൈകുന്നേരം): 104080, ജൂൺ 30: 102760

TAGS:
Gold rate
Gold price
Gold price today
സ്വർണവില
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Jewellery Theft Case: സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച രണ്ടാമത്തെ യുവതിയും മരിച്ചു
Theft Case1 hr ago
2
Kerala Rain Alert2 hrs ago
3
FIFA World Cup12:59 AM IST
4
UAEJul 05
5
Amburi AccidentJul 05