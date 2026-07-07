/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്; ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1000 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: ഇന്ന് വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇന്നത്തെ വില 106520 ആയിട്ടുണ്ട്
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്. ഇന്നലെ നേരിയ ഇടിവാണ് വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 1000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ജൂലൈ 3 ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ജൂലൈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണത്.
ഇന്ന് വിലയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇന്നത്തെ വില 106520 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഗ്രാമിന് 125 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 13,315 രൂപയാണ്.
ജൂൺ 25 ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിവാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു
ജൂലൈ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം
ജൂലൈ 01: 104320, ജൂലൈ 02: 106000, ജൂലൈ 02 (ഉച്ചയ്ക്ക്): 1,05440, ജൂലൈ 02 (വൈകുന്നേരം): 106800, ജൂലൈ 03: 107800, ജൂലൈ 04: 107600, ജൂലൈ 05: 107600, ജൂലൈ 06: 107520, ജൂലൈ 07: 106520.
ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760, ജൂൺ 25 (വൈകുന്നേരം): 103640, ജൂൺ 26 (രാവിലെ): 103840, ജൂൺ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, ജൂൺ 27: 1,05,560, ജൂൺ 28: 1,05,560, ജൂൺ 29: 1,04,880, ജൂൺ 29 (വൈകുന്നേരം): 104080, ജൂൺ 30: 102760