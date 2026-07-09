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Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 80 രൂപ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 09, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:26 PM IST

Kerala Gold Rate: ഇന്ന് വിലയിൽ 80 രൂപയുടെ ഇടിവാണ്  രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

Kerala Gold Rate Today1/8

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർദ്ധനവ്.  ഇന്നലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വൻ ഇടിവാണ് വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത്.

Gold Rate Updates2/8

ഇന്നലെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വൻ ഇടിവാണ് വിപണിയിൽ ഉണ്ടായത്.  ശേഷം ഇന്ന് നേരിയ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. 

Gold Rae Hiked Slightly3/8

ജൂലൈ 3 ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.  ജൂലൈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണത്. 

One pavan Rate4/8

ഇന്ന് വിലയിൽ 80 രൂപയുടെ ഇടിവാണ്  രേഖപ്പെടുത്തിയത്.  അതോടെ ഇന്നത്തെ വില 105040 ആയിട്ടുണ്ട്. 

 

One Gram Gold Rate Today5/8

ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ കുറവാണ്  ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 13,130 രൂപയാണ്.

Highest Rate In June6/8

ജൂൺ 25 ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിവാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു.

July Month Gold Rate7/8

ജൂലൈ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം 

ജൂലൈ 01: 104320, ജൂലൈ 02: 106000, ജൂലൈ 02 (ഉച്ചയ്ക്ക്): 1,05440, ജൂലൈ 02 (വൈകുന്നേരം): 106800, ജൂലൈ 03: 107800, ജൂലൈ 04: 107600, ജൂലൈ 05: 107600, ജൂലൈ 06: 107520, ജൂലൈ 07: 106520, ജൂലൈ 08: 104960, ജൂലൈ 09: 1,05,040.

Gold rate In Previous Month8/8

ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760, ജൂൺ 25 (വൈകുന്നേരം): 103640, ജൂൺ 26 (രാവിലെ): 103840, ജൂൺ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, ജൂൺ 27: 1,05,560,  ജൂൺ 28: 1,05,560, ജൂൺ 29: 1,04,880, ജൂൺ 29 (വൈകുന്നേരം): 104080, ജൂൺ 30: 102760

TAGS:
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