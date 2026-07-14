/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ കുറവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 80 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: ഇന്നലെ ഒരു പവൻ്റെ വില 1,04,800 ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ ഇടിവ്. ഇന്നലെ രാവിലെ 1000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് വിപണിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഇന്നത്തെ വിലയിൽ 80 രൂപയുടെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇന്നത്തെ വില 1,04,720 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ്റെ വില 1,04,800 ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്ന് വിലയിൽ നേരിയ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്.
ജൂലൈ 3ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വൻ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. ജൂലൈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണ്.
ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 13,090 രൂപ.
25 ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിയാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു.
ജൂലൈ മാസത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില അറിയാം
ജൂലൈ 01: 104320, ജൂലൈ 02: 106000, ജൂലൈ 02 (ഉച്ചയ്ക്ക്): 1,05440, ജൂലൈ 02 (വൈകുന്നേരം): 106800, ജൂലൈ 03: 107800, ജൂലൈ 04: 107600, ജൂലൈ 60, 1760 160 08: 104960, ജൂലൈ 09: 1,05,040, ജൂലൈ 09 (വൈകുനേരം): 105920, ജൂലൈ 10: 106200, ജൂലൈ 11: 1,05,840, ജൂലൈ 12: 1,05,840, ജൂലൈ 13, 41: 01, 0 1.04,720,720
മുതൽ 01: 1,14,560, നാളെ 02: 1,14,560, 03: 1,14,560, ദിവസങ്ങളിൽ 04: 1,14,480, നാളെ 05: 1,14,20, ന് 06: 1,12,000, 1:02, 1,02, 4 09: 1,12,320, നാളെ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), നാളെ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ഏപ്രിൽ 13: 1,08, 960, 14: 1,09, 1320, 1320, 1320 16: 1,11, 000, 1700, 1700 മുതൽ 1700, 8 1,10,800, നാളെ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, നാളെ 19: 106960. നാളെ 20: 1,07,120, നാളെ 21: 1,07,120, ഉച്ചയ്ക്ക് 22: 1,07,440 (രാവിലെ 20,20,20,20,50, 23: 1,60,0040, നാളെ 24 104800, നാളെ നേരം 20, 10226): നാളെ 26 (രാവിലെ): 103840, നാളെ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, നാളെ രാവിലെ 27: 1,05,560, 28: 1,05,2960,80,2960,80 (വൈകുന്നേരം): 104080, ജൂൺ 30: 102760