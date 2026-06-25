/Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില ഇടിയുന്നു; പ്രതീക്ഷകളോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ

Kerala Gold Rate: വൻ ഇടിവുണ്ടായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,05,840 രൂപയായി.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ഇടിവ്. ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് കുറഞ്ഞത് 200 രൂപയാണ്. ശേഷം ഉച്ചയോടെ 1040 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇന്നിതാ പവന് വീണ്ടും 2040 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില.
കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 6000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് വിപണിയിലുണ്ടായത്.
വൻ ഇടിവുണ്ടായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,05,840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 255 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്
ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 13,230 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.
ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760