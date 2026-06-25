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Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവില ഇടിയുന്നു; പ്രതീക്ഷകളോടെ ഉപഭോക്താക്കൾ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 25, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:14 AM IST

Kerala Gold Rate: വൻ ഇടിവുണ്ടായതോടെ  സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില 1,05,840 രൂപയായി.

Record Loss In Gold1/6

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ഇടിവ്. ഇന്നലെ രാവിലെ പവന് കുറഞ്ഞത് 200 രൂപയാണ്. ശേഷം ഉച്ചയോടെ 1040 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

Gold Rate Today2/6

ഇന്നിതാ പവന് വീണ്ടും 2040 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണ് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണ വില.

Huge decline in Previous week3/6

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 6000 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് വിപണിയിലുണ്ടായത്.

 

One Pavan Rate In Kerala4/6

വൻ ഇടിവുണ്ടായതോടെ  സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില 1,05,840 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 255 രൂപയുടെ  ഇടിവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്

Gole Rate One Gram5/6

ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 13,230 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

 

Gold Rate In June6/6

ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760

TAGS:
Gold rate
Gold price
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