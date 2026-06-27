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Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 880 രൂപ

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 27, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:30 AM IST
 ഇന്നും വിലയിൽ കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.  

Kerala Latest Gold Rate On 27th June 2026: ഇന്നും വിലയിൽ കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.  

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സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ 200 രൂപ വർധിച്ച സ്വർണവില ശേഷം വൈകുന്നേരം 840 രൂപ വർധിച്ചു.

Gold Rate hiked2/7

ഇന്നലെ രാവിലെ 200 രൂപ വർധിച്ച സ്വർണവില ശേഷം വൈകുന്നേരം 840 രൂപ വർധിച്ചു. 

Gold Rate Hiked Today3/7

ഇന്നും വിലയിൽ കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.  ഇന്ന് ഒരു പവന് 880 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. 

Huge Drop On June 254/7

സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവായിരുന്നു ജൂൺ 25 ന് ഉണ്ടായത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതൊരു ആശ്വാസം ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീടങ്ങോട്ട് വില വർധനവായിരുന്നു കണ്ടത്.

One Pavan Rate in Kerala5/7

വിലയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ വില 1,05,560 രൂപയായി ഉയർന്നു. 

One Gram Gold Rate In Kerala6/7

ഗ്രാമിന് 110 രൂപയുടെ  വർദ്ധനവാണ്  ഇന്ന് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 13,195 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുക.    

 

Kerala Gold Rate In June7/7

ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760, ജൂൺ 25 (വൈകുന്നേരം): 103640, ജൂൺ 26 (രാവിലെ): 103840, ജൂൺ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, ജൂൺ 27: 1,05,560

TAGS:
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