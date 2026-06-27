/Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 880 രൂപ

Kerala Latest Gold Rate On 27th June 2026: ഇന്നും വിലയിൽ കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ 200 രൂപ വർധിച്ച സ്വർണവില ശേഷം വൈകുന്നേരം 840 രൂപ വർധിച്ചു.
ഇന്നലെ രാവിലെ 200 രൂപ വർധിച്ച സ്വർണവില ശേഷം വൈകുന്നേരം 840 രൂപ വർധിച്ചു.
ഇന്നും വിലയിൽ കുതിപ്പാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ന് ഒരു പവന് 880 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.
സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവായിരുന്നു ജൂൺ 25 ന് ഉണ്ടായത്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇതൊരു ആശ്വാസം ആയിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീടങ്ങോട്ട് വില വർധനവായിരുന്നു കണ്ടത്.
വിലയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 1,05,560 രൂപയായി ഉയർന്നു.
ഗ്രാമിന് 110 രൂപയുടെ വർദ്ധനവാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് 13,195 രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിപണിയിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുക.
ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760, ജൂൺ 25 (വൈകുന്നേരം): 103640, ജൂൺ 26 (രാവിലെ): 103840, ജൂൺ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, ജൂൺ 27: 1,05,560