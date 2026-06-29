/Kerala Gold Rate Today: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 680 രൂപയാണ്

Kerala Gold Rate: ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത് നിരാശാജനകമായ വർധനവായിരുന്നു
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഒരേ വില തുടർന്ന് സ്വർണ വിപണിയിൽ ഇന്ന് വിലക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്
ജൂൺ 25 ന് നമ്മൾ കണ്ടത് സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിലയിടിവാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത് നിരാശാജനകമായ വർധനവായിരുന്നു.
മാസത്തിന്റെ തുടക്കം റെക്കോർഡ് കുതിപ്പ് നടത്തിയ വിപണി മാസാവസാനത്തിൽ എന്താകും എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ.
ഇന്ന് വിലയിൽ ഇടിവ് ഉണ്ടായതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിൻ്റെ വില 1,04,880 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.
ഗ്രാമിന് 85 രൂപയുടെ കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 13,110 രൂപയാണ്.
ജൂൺ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ജൂൺ 01: 1,14,560, ജൂൺ 02: 1,14,560, ജൂൺ 03: 1,14,560, ജൂൺ 04: 1,14,480, ജൂൺ 05: 1,14,200, ജൂൺ 06: 1,12,000, ജൂൺ 07: 1,12,000, ജൂൺ 08: 1,11,240, ജൂൺ 09: 1,12,320, ജൂൺ 10: 1,09,160 (രാവിലെ), ജൂൺ 10: 1,08,360 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 11: 1,06,800, ജൂൺ 12: 1,08, 960, ജൂൺ 13: 1,08, 960, ജൂൺ 14: 1,09, 320, ജൂൺ 15: 1,11, 120, ജൂൺ 16: 1,11, 000, ജൂൺ 17: 1,10,800, ജൂൺ 18: 1,10,800, ജൂൺ 18 (വൈകുന്നേരം): 109640, ജൂൺ 19: 106960. ജൂൺ 20: 1,07,120, ജൂൺ 21: 1,07,120, ജൂൺ 22: 1,07,440 (രാവിലെ), ജൂൺ 22: 1,08,520 (വൈകുന്നേരം), ജൂൺ 23: 1,60,0040, ജൂൺ 24 104800, ജൂൺ 25 102760, ജൂൺ 25 (വൈകുന്നേരം): 103640, ജൂൺ 26 (രാവിലെ): 103840, ജൂൺ 26 (വൈകുന്നേരം): 104680, ജൂൺ 27: 1,05,560, ജൂൺ 28: 1,05,560, ജൂൺ 29: 1,04,880