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Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ നേരിയ വർധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 120 രൂപ

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 01, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:46 AM IST

Kerala Gold Rate Today: ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കുറഞ്ഞ സ്വർണവില പിന്നെ കുതിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു

Kerala Gold Rate Today1/9

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർദ്ധനവ്.  കുതിച്ചു കയറുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണവില കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെട്ട്ത്തിയിരുന്നു.  ശേഷം ഇന്ന് നേരിയ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി

Gold Rate In August2/9

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം കുറഞ്ഞ സ്വർണവില പിന്നെ കുതിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ആഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ വിലയിൽ വൻ കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

 

Lowest Rate In Aug3/9

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 4 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 106600 ആയിരുന്നു.

Highest Rate In Aug4/9

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണ് ആഗസ്റ്റ് 24 നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 120240

One Pavan Sep 015/9

ഇന്ന് പവന് കൂടിയത് 120 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 1,15,080 ആണ്

One gram rate Sep 016/9

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 15 രൂപ കൂടി. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14385 ആയിട്ടുണ്ട്.

Gold Rate Fluctuating7/9

ഇടയ്ക്ക് സ്വർണവില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത് കുതിച്ചു കയറ്റമായിരുന്നു.

September Gold Rate8/9

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

സെപ്റ്റംബർ 01: 115080

August Gold Rate9/9

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ആഗസ്റ്റ് 01: 105760, ആഗസ്റ്റ് 02: 105760, ആഗസ്റ്റ് 03: 105760, ആഗസ്റ്റ് 04: 1,05600, ആഗസ്റ്റ് 05: 106880, ആഗസ്റ്റ് 05: 107680, ആഗസ്റ്റ് 06: 10, 9,800, ആഗസ്റ്റ് 07: 109920, ആഗസ്റ്റ് 07: 110920, ആഗസ്റ്റ് 08:.111720, ആഗസ്റ്റ് 09: 111720, ആഗസ്റ്റ് 10: 111440, ആഗസ്റ്റ് 11: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 11: 112800 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 12: 113560, ആഗസ്റ്റ് 13: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 13: 112640 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 14: 112120, ആഗസ്റ്റ് 15: 113760, ആഗസ്റ്റ് 16:113760, ആഗസ്റ്റ് 17: 114160, ആഗസ്റ്റ് 18: 114320, ആഗസ്റ്റ് 19: 113640, ആഗസ്റ്റ് 20: 116800, ആഗസ്റ്റ് 21: 117680, ആഗസ്റ്റ് 22: 119600, ആഗസ്റ്റ് 23. 119600, ആഗസ്റ്റ് 24: 120240, ആഗസ്റ്റ് 25: 120080, ആഗസ്റ്റ് 26:120080, ആഗസ്റ്റ് 27: 119520, ആഗസ്റ്റ് 28: 118160, ആഗസ്റ്റ് 29: 116040, ആഗസ്റ്റ് 30: 116040, ആഗസ്റ്റ് 31: 114960. 

TAGS:
Gold rate
Gold price
Gold price today
സ്വർണവില
ഇന്നത്തെ സ്വർണവില

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