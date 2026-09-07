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Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 07, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 12:00 PM IST

Kerala Gold Rate Today: സെപ്തംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു

Kerala Gold Rate Today1/8

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. കുതിച്ചു കയറുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണവില ഈ മാസത്തിൽ ഇടിയുകയായിരുന്നു.

Gold Rate Droped Today2/8

സെപ്തംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു.  ആഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ വിലയിൽ വൻ കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.  

 

Gold Rate I September3/8

സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 2 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 111480 ആയിരുന്നു.  ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണ് 1 നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 115080 ആയിരുന്നു. 

One Pavan Rate4/8

ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 1,13,040 ആണ്. 

One Gram Rate Today5/8

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14130 ആയിട്ടുണ്ട്. 

Gold Rate Fluctuating6/8

ഇടയ്ക്ക് സ്വർണവില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ് ഏറ്റിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയിരുന്നു. വീണ്ടും കുതിച്ചു കയറുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ. 

September Rate7/8

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

സെപ്റ്റംബർ 01: 115080, സെപ്റ്റംബർ 01: 113720, സെപ്റ്റംബർ 02: 111480, സെപ്റ്റംബർ 03: 113920, സെപ്റ്റംബർ 04.11880, സെപ്റ്റംബർ 05:113520, സെപ്റ്റംബർ 06:113520, സെപ്റ്റംബർ 07: 113040.

Augst Gold Rate8/8

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ആഗസ്റ്റ് 01: 105760, ആഗസ്റ്റ് 02: 105760, ആഗസ്റ്റ് 03: 105760, ആഗസ്റ്റ് 04: 1,05600, ആഗസ്റ്റ് 05: 106880, ആഗസ്റ്റ് 05: 107680, ആഗസ്റ്റ് 06: 10, 9,800, ആഗസ്റ്റ് 07: 109920, ആഗസ്റ്റ് 07: 110920, ആഗസ്റ്റ് 08:.111720, ആഗസ്റ്റ് 09: 111720, ആഗസ്റ്റ് 10: 111440, ആഗസ്റ്റ് 11: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 11: 112800 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 12: 113560, ആഗസ്റ്റ് 13: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 13: 112640 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 14: 112120, ആഗസ്റ്റ് 15: 113760, ആഗസ്റ്റ് 16:113760, ആഗസ്റ്റ് 17: 114160, ആഗസ്റ്റ് 18: 114320, ആഗസ്റ്റ് 19: 113640, ആഗസ്റ്റ് 20: 116800, ആഗസ്റ്റ് 21: 117680, ആഗസ്റ്റ് 22: 119600, ആഗസ്റ്റ് 23. 119600, ആഗസ്റ്റ് 24: 120240, ആഗസ്റ്റ് 25: 120080, ആഗസ്റ്റ് 26:120080, ആഗസ്റ്റ് 27: 119520, ആഗസ്റ്റ് 28: 118160, ആഗസ്റ്റ് 29: 116040, ആഗസ്റ്റ് 30: 116040, ആഗസ്റ്റ് 31: 114960.

TAGS:
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