/Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപ

Kerala Gold Rate Today: സെപ്തംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്. കുതിച്ചു കയറുകയായിരുന്ന സ്വർണ്ണവില ഈ മാസത്തിൽ ഇടിയുകയായിരുന്നു.
സെപ്തംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് 5 മുതൽ വിലയിൽ വൻ കുതിച്ചു കയറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 2 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 111480 ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണ് 1 നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 115080 ആയിരുന്നു.
ഇന്ന് പവന് കുറഞ്ഞത് 480 രൂപയാണ് ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്നത്തെ വില 1,13,040 ആണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 60 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14130 ആയിട്ടുണ്ട്.
ഇടയ്ക്ക് സ്വർണവില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ് ഏറ്റിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയിരുന്നു. വീണ്ടും കുതിച്ചു കയറുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ.
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
സെപ്റ്റംബർ 01: 115080, സെപ്റ്റംബർ 01: 113720, സെപ്റ്റംബർ 02: 111480, സെപ്റ്റംബർ 03: 113920, സെപ്റ്റംബർ 04.11880, സെപ്റ്റംബർ 05:113520, സെപ്റ്റംബർ 06:113520, സെപ്റ്റംബർ 07: 113040.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ആഗസ്റ്റ് 01: 105760, ആഗസ്റ്റ് 02: 105760, ആഗസ്റ്റ് 03: 105760, ആഗസ്റ്റ് 04: 1,05600, ആഗസ്റ്റ് 05: 106880, ആഗസ്റ്റ് 05: 107680, ആഗസ്റ്റ് 06: 10, 9,800, ആഗസ്റ്റ് 07: 109920, ആഗസ്റ്റ് 07: 110920, ആഗസ്റ്റ് 08:.111720, ആഗസ്റ്റ് 09: 111720, ആഗസ്റ്റ് 10: 111440, ആഗസ്റ്റ് 11: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 11: 112800 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 12: 113560, ആഗസ്റ്റ് 13: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 13: 112640 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 14: 112120, ആഗസ്റ്റ് 15: 113760, ആഗസ്റ്റ് 16:113760, ആഗസ്റ്റ് 17: 114160, ആഗസ്റ്റ് 18: 114320, ആഗസ്റ്റ് 19: 113640, ആഗസ്റ്റ് 20: 116800, ആഗസ്റ്റ് 21: 117680, ആഗസ്റ്റ് 22: 119600, ആഗസ്റ്റ് 23. 119600, ആഗസ്റ്റ് 24: 120240, ആഗസ്റ്റ് 25: 120080, ആഗസ്റ്റ് 26:120080, ആഗസ്റ്റ് 27: 119520, ആഗസ്റ്റ് 28: 118160, ആഗസ്റ്റ് 29: 116040, ആഗസ്റ്റ് 30: 116040, ആഗസ്റ്റ് 31: 114960.