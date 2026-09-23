/Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 640 രൂപ

Kerala Gold Rate: സെപ്തംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സെപ്തംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു.
സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 2 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 111480 ആയിരുന്നു.
സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണ് 1 നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 115080.
ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിറെ ഇന്നത്തെ വില 1,13,080 ആണ്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 14135 ആണ്.
ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 80 രൂപ കൂടി. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14135 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ രാവിലെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞും ഇടിവുണ്ടായി
ഇടയ്ക്ക് സ്വർണവില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ് ഏറ്റിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയിരുന്നു.
സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
സെപ്റ്റംബർ 01: 115080, സെപ്റ്റംബർ 01: 113720, സെപ്റ്റംബർ 02: 111480, സെപ്റ്റംബർ 03: 113920, സെപ്റ്റംബർ 04.11880, സെപ്റ്റംബർ 05:113520, സെപ്റ്റംബർ 06:113520, സെപ്റ്റംബർ 07: 113040, സെപ്റ്റംബർ 08: 113920, സെപ്റ്റംബർ 09: 113160, സെപ്റ്റംബർ 10: 114040, സെപ്റ്റംബർ 11: 112120, സെപ്റ്റംബർ 11 (വൈകുന്നേരം): 113240, സെപ്റ്റംബർ 12: 113240, സെപ്റ്റംബർ 13: 113240, സെപ്റ്റംബർ 14: 113000, സെപ്റ്റംബർ 14 (വൈകുന്നേരം):112080, സെപ്റ്റംബർ 15: 1123320, സെപ്റ്റംബർ 16. 112520, സെപ്റ്റംബർ 17: 112080, സെപ്റ്റംബർ 18: 113240, സെപ്റ്റംബർ 19: 114280, സെപ്റ്റംബർ 20: 114280, സെപ്റ്റംബർ 21: 114160, സെപ്റ്റംബർ 21 (വൈകുന്നേരം): 13360, സെപ്റ്റംബർ 22: 113480, സെപ്റ്റംബർ 22 (വൈകുന്നേരം): 112440, സെപ്റ്റംബർ 23: 113080.
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം
ആഗസ്റ്റ് 01: 105760, ആഗസ്റ്റ് 02: 105760, ആഗസ്റ്റ് 03: 105760, ആഗസ്റ്റ് 04: 1,05600, ആഗസ്റ്റ് 05: 106880, ആഗസ്റ്റ് 05: 107680, ആഗസ്റ്റ് 06: 10, 9,800, ആഗസ്റ്റ് 07: 109920, ആഗസ്റ്റ് 07: 110920, ആഗസ്റ്റ് 08:.111720, ആഗസ്റ്റ് 09: 111720, ആഗസ്റ്റ് 10: 111440, ആഗസ്റ്റ് 11: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 11: 112800 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 12: 113560, ആഗസ്റ്റ് 13: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 13: 112640 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 14: 112120, ആഗസ്റ്റ് 15: 113760, ആഗസ്റ്റ് 16:113760, ആഗസ്റ്റ് 17: 114160, ആഗസ്റ്റ് 18: 114320, ആഗസ്റ്റ് 19: 113640, ആഗസ്റ്റ് 20: 116800, ആഗസ്റ്റ് 21: 117680, ആഗസ്റ്റ് 22: 119600, ആഗസ്റ്റ് 23. 119600, ആഗസ്റ്റ് 24: 120240, ആഗസ്റ്റ് 25: 120080, ആഗസ്റ്റ് 26:120080, ആഗസ്റ്റ് 27: 119520, ആഗസ്റ്റ് 28: 118160, ആഗസ്റ്റ് 29: 116040, ആഗസ്റ്റ് 30: 116040, ആഗസ്റ്റ് 31: 114960.