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Kerala Gold Rate Today: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 640 രൂപ

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 23, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:53 AM IST

Kerala Gold Rate: സെപ്തംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു. 

Kerala Gold Rate1/9

സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിൽ വീണ്ടും കുതിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇരുന്ന സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് നേരിയ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

September Rate2/9

സെപ്തംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ സ്വർണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടമായിരുന്നു. 

Lowest Rate in Sep3/9

സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില 2 ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 111480 ആയിരുന്നു.

Highest Rate In September4/9

സെപ്തംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയാണ് 1 നു രേഖപ്പെടുത്തിയ 115080. 

 

Gold Rate Today In Kerala5/9

ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിറെ ഇന്നത്തെ വില 1,13,080 ആണ്. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 14135 ആണ്‌.

Oe gram gold rate6/9

ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് 80 രൂപ കൂടി. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വില 14135 ആയിട്ടുണ്ട്.  ഇന്നലെ രാവിലെ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞും ഇടിവുണ്ടായി

Gold Rate Fluctuating7/9

ഇടയ്ക്ക് സ്വർണവില ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നെഞ്ചിടിപ്പ് ഏറ്റിയെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയിരുന്നു.

Sptember Gold Rate8/9

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

സെപ്റ്റംബർ 01: 115080, സെപ്റ്റംബർ 01: 113720, സെപ്റ്റംബർ 02: 111480, സെപ്റ്റംബർ 03: 113920, സെപ്റ്റംബർ 04.11880, സെപ്റ്റംബർ 05:113520, സെപ്റ്റംബർ 06:113520, സെപ്റ്റംബർ 07: 113040, സെപ്റ്റംബർ 08: 113920, സെപ്റ്റംബർ 09: 113160, സെപ്റ്റംബർ 10: 114040, സെപ്റ്റംബർ 11: 112120, സെപ്റ്റംബർ 11 (വൈകുന്നേരം): 113240, സെപ്റ്റംബർ 12: 113240, സെപ്റ്റംബർ 13: 113240, സെപ്റ്റംബർ 14: 113000, സെപ്റ്റംബർ 14 (വൈകുന്നേരം):112080, സെപ്റ്റംബർ 15: 1123320, സെപ്റ്റംബർ 16. 112520, സെപ്റ്റംബർ 17: 112080, സെപ്റ്റംബർ 18: 113240, സെപ്റ്റംബർ 19: 114280, സെപ്റ്റംബർ 20: 114280, സെപ്റ്റംബർ 21: 114160, സെപ്റ്റംബർ 21 (വൈകുന്നേരം): 13360, സെപ്റ്റംബർ 22: 113480, സെപ്റ്റംബർ 22 (വൈകുന്നേരം): 112440, സെപ്റ്റംബർ 23: 113080.

August Gold Rate9/9

ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സ്വർണവില അറിയാം

ആഗസ്റ്റ് 01: 105760, ആഗസ്റ്റ് 02: 105760, ആഗസ്റ്റ് 03: 105760, ആഗസ്റ്റ് 04: 1,05600, ആഗസ്റ്റ് 05: 106880, ആഗസ്റ്റ് 05: 107680, ആഗസ്റ്റ് 06: 10, 9,800, ആഗസ്റ്റ് 07: 109920, ആഗസ്റ്റ് 07: 110920, ആഗസ്റ്റ് 08:.111720, ആഗസ്റ്റ് 09: 111720, ആഗസ്റ്റ് 10: 111440, ആഗസ്റ്റ് 11: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 11: 112800 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 12: 113560, ആഗസ്റ്റ് 13: 113760 (രാവിലെ), ആഗസ്റ്റ് 13: 112640 (വൈകുന്നേരം), ആഗസ്റ്റ് 14: 112120, ആഗസ്റ്റ് 15: 113760, ആഗസ്റ്റ് 16:113760, ആഗസ്റ്റ് 17: 114160, ആഗസ്റ്റ് 18: 114320, ആഗസ്റ്റ് 19: 113640, ആഗസ്റ്റ് 20: 116800, ആഗസ്റ്റ് 21: 117680, ആഗസ്റ്റ് 22: 119600, ആഗസ്റ്റ് 23. 119600, ആഗസ്റ്റ് 24: 120240, ആഗസ്റ്റ് 25: 120080, ആഗസ്റ്റ് 26:120080, ആഗസ്റ്റ് 27: 119520, ആഗസ്റ്റ് 28: 118160, ആഗസ്റ്റ് 29: 116040, ആഗസ്റ്റ് 30: 116040, ആഗസ്റ്റ് 31: 114960. 

TAGS:
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