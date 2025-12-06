Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വിലവിവരം

ഇന്നലെ ഈ മാസത്തെ ഉയർന്ന വിലയിൽ വ്യാപാരം നടന്ന സ്വർണവില ഇന്ന് താഴ്ന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളായ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം.
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. ഗ്രാമിന് 50 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 11,930 രൂപയാണ്. ഇന്നലെ 11, 980 രൂപയായിരുന്നു ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻറെ വില.
ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 400 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 95,440 രൂപയായി.
ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 95,840 രൂപയായിരുന്നു. ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വർണവില ഡിസംബർ നാലിനായിരുന്നു. 95,080 ആയിരുന്നു ഡിസംബർ നാലിന് സ്വർണവില.
1-Dec-25-95680 2-Dec-25-(Morning)-95480 2-Dec-25-(Evening)-95240
3-Dec-255-95760 4-Dec-25-(Morning)-95600 4-Dec-25-(Evening)-95,080 (Lowest of Month)
5-Dec-25-(Morning)-95280 5-Dec-25-(Evening)-95,840 (Highest of Month) 6-Dec-25-95,440