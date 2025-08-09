English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karunya Lottery Result Today 09 August 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Karunya Lottery Result Today 09 ആഗസ്റ്റ് 2025: ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി നൽകുന്നത്

 

സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെആർ-718 (Karunya KR-718) ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ഉടൻ പുറത്തു വരും. ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.

 
1 /5

കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   

2 /5

കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു ടിക്കറ്റിന് 50 രൂപയാണ് വില.   

3 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 5,000 രൂപയാണ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.   

4 /5

കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്.   

5 /5

കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് നടത്തുക.  

Karunya Lottery Kerala Lottery Result Lottery Result

Next Gallery

Triekadasha Yoga: ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഇവർ പൊളിക്കും; ത്രിയേകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ!

You May Like

Sponsored by Taboola