Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Karunya Lottery Result Today 20 സെപ്തംബർ 2025: കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെആർ-724 (Karunya KR-724) ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത്. ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നൽകുന്നത്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നാലാം സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം KG 887616 (KAYAMKULAM) എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം KL 376927 (THIRUVANANTHAPURAM) എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. മൂന്നാം സമ്മാനം KK 385229 (KANNUR) എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചത്.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: KA 887616, KB 887616, KC 887616, KD 887616, KE 887616, KF 887616, KH 887616, KJ 887616, KK 887616, KL 887616, KM 887616
നാലാം സമ്മാനം: 0153 0186 0416 1147 1349 1694 1804 2750 2843 3777 3831 4160 5121 5404 5861 6518 6873 7372 9282 9332
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്. 50 രൂപയാണ് കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയുമാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക
