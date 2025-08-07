English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Lottery Result Today 07 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യമടിച്ച ഭാഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 07 ആഗസ്റ്റ് 2025: എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി

 

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ- 584 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.   

ഒന്നാം സമ്മാനം PN  612922 (KOTTAYAM) എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് PT 633404 (THIRUVANANTHAPURAM) എന്ന ടിക്കറ്റാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് PV 560902 (THIRUVANANTHAPURAM)  

നാലാം സമ്മാനം: 0082  2085  3111  3204  3970  5320  5497  5736  6022  6085  6131  6133  6289  6511  6779  7315  7577  7791  8138  8996  

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: PO 612922, PP 612922, PR 612922, PS 612922, PT 612922, PU 612922, PV 612922, PW 612922, PX 612922, PY 612922, PZ 612922  

കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന് 50 രൂപയാണ് വില. ഈ ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലുമാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയാം  

Karunya Plus Lottery Lottery Results Kerala Lottery Results

