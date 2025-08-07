Kerala Lottery Result Today 07 ആഗസ്റ്റ് 2025: എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ- 584 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന ഭാഗ്യശാലിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം PN 612922 (KOTTAYAM) എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് PT 633404 (THIRUVANANTHAPURAM) എന്ന ടിക്കറ്റാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് PV 560902 (THIRUVANANTHAPURAM)
നാലാം സമ്മാനം: 0082 2085 3111 3204 3970 5320 5497 5736 6022 6085 6131 6133 6289 6511 6779 7315 7577 7791 8138 8996
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: PO 612922, PP 612922, PR 612922, PS 612922, PT 612922, PU 612922, PV 612922, PW 612922, PX 612922, PY 612922, PZ 612922
കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന് 50 രൂപയാണ് വില. ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലുമാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയാം
