Kerala Lottery Result Today 21 August 2025: ഒരു കോടിയുടെ നേടിയ ഭാ​ഗ്യവാനാര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം നോക്കാം

Kerala Lottery Result Today 21 ആഗസ്റ്റ് 2025: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി

 

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ- 586 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ, രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ, മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.   

നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതവുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.   

ഈ ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.     

കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന് 50 രൂപയാണ് വില.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അറിയാനാകും  

