Karunya KR- 759 Lottery Result: എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...
കാരുണ്യ കെആർ 759 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നൽകുന്നത് 5000 രൂപ വീതമാണ്.
50 രൂപ വിലയുള്ള കാരുണ്യ ടിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.