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KR-759 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 27, 2026, 01:19 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:19 PM IST

Karunya KR- 759 Lottery Result: എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...

 

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കാരുണ്യ കെആർ 759 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

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ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

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നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നൽകുന്നത് 5000 രൂപ വീതമാണ്. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള കാരുണ്യ ടിക്കറ്റിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Karunya Lottery Result

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