English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം

 Kerala Karunya Plus KN-591Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറിവകുപ്പ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ്.
  • Sep 25, 2025, 03:07 PM IST
1 /5

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ.

2 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം 5000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ. നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്.

3 /5

അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ. ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ.

4 /5

ഏഴാം സമ്മാനം- 500 രൂപ. എട്ടാം സമ്മാനം- 200 രൂപ. ഒമ്പതാം സമ്മാനം-100 രൂപ.

5 /5

കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്.

Kerala Lottery Result ലോട്ടറി ഫലം

Next Gallery

Kerala Gold Price Today: ആശ്വസിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? സ്വർണവില ഇന്ന് താഴേക്ക്! ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola