Kerala KN-591Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം

Kerala Karunya Plus KN-591Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറിവകുപ്പ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ്.
കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം 5000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ. നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്.
അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ. ആറാം സമ്മാനം- 1000 രൂപ.
ഏഴാം സമ്മാനം- 500 രൂപ. എട്ടാം സമ്മാനം- 200 രൂപ. ഒമ്പതാം സമ്മാനം-100 രൂപ.
കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്.
