Dhanalekshmi Lottery DL 62 Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- DW 474225
രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- DX 356020
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- DX 827648
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 1802 2733 3390 3454 4162 4257 4949 5096 5626 5755 6071 7306 7883 8599 8662 8957 9341 9560 9740
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- DN 474225 DO 474225 DP 474225 DR 474225 DS 474225 DT 474225 DU 474225 DV 474225 DX 474225 DY 474225 DZ 474225