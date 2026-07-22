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Dhanalekshmi Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം; ഒരു കോടി രൂപ DW 474225 എന്ന നമ്പറിന്

Published: Jul 22, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:58 PM IST

Dhanalekshmi Lottery DL 62 Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.

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ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- DW 474225

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രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- DX 356020

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മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- DX 827648

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നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 1802  2733  3390  3454  4162  4257  4949  5096  5626  5755  6071  7306  7883  8599  8662  8957  9341  9560  9740

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സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- DN 474225 DO 474225 DP 474225 DR 474225 DS 474225 DT 474225 DU 474225 DV 474225 DX 474225 DY 474225 DZ 474225

TAGS:
Kerala lottery
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Live
Kerala Lottery Results Today

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