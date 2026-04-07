Sthree Sakthi SS 514 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറി.
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരാണെന്നറിയാം...
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 514 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കുന്നത്. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ലഭിക്കും.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
Budh Shukra Yuti: ലക്ഷ്മീ നാരായണ യോഗം; മെയ് 29 കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ശുക്ര ദശ, പണവും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും!