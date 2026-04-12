Kerala SM-50 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Samrudhi SM-50 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി

 

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സമൃദ്ധി എസ്എം 50 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.   

ഒന്നാം സമ്മാനം: MX 357901 (THRISSUR), രണ്ടാം സമ്മാനം: MN 560485 (KANNUR), മൂന്നാം സമ്മാനം: MN 842968 (ERNAKULAM).       

നാലാം സമ്മാനം: 0043  0070  0584  0779  0813  2183  3647  3703  3766  3854  4897  6241  6660  7497  7762  7901  9545  9639  9792      

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: MN 357901, MO 357901, MP 357901, MR 357901, MS 357901, MT 357901, MU 357901, MV 357901, MW 357901, MY 357901, MZ 357901    

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. 50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.

