Sthree Sakthi SS 515 Lottery Result Today: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയെ അറിയാം...
സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 515 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ നറുക്കെടുക്കും.
ഒന്നാം സമ്മാനം നേടുന്ന ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുക ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കുക 5000 രൂപയാണ്.
50 രൂപ വിലയുള്ള സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
Akshaya Tritiya Gajakesari Yog: അക്ഷയതൃതീയയിൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തിളങ്ങും, സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വന്നുചേരും