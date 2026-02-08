English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം

Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം

Kerala Samrudhi Lottery 2026: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
  • Feb 08, 2026, 05:59 PM IST
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- MD 950063

രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ- MM 593392

മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- ME 754254

സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- MA 950063 MB 950063 MC 950063 ME 950063 MF 950063 MG 950063 MH 950063 MJ 950063 MK 950063 ML 950063 MM 950063

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0049  0142  1291  1322  1536  2060  2134  2233  2448  3682  4159  5113  5183  5801  6233  6569  7820  8573  8684

