Kerala Samrudhi Lottery 2026: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- MD 950063
രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ- MM 593392
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- ME 754254
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- MA 950063 MB 950063 MC 950063 ME 950063 MF 950063 MG 950063 MH 950063 MJ 950063 MK 950063 ML 950063 MM 950063
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0049 0142 1291 1322 1536 2060 2134 2233 2448 3682 4159 5113 5183 5801 6233 6569 7820 8573 8684
