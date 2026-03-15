Kerala Samrudhi Lottery 2026: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ സമൃദ്ധി എസ്എം46 ലോട്ടറി ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ തത്സമയമ റിസേർട്ടുകൾ അറിയാൻ കഴിയും.
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് സമൃദ്ധി SM-46 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഫലം ഇന്ന്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബേക്കറി ജംഗ്ഷനടുത്തുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00 മണിക്ക് ഔദ്യോഗിക നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും.
ലോട്ടറിഎടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള അവസരം. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ ജാക്ക്പോട്ട്, രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും നടത്തുക. പ്രക്രിയയിലുടനീളം ന്യായവും സുതാര്യതയും നിലനിർത്തുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.
KERALA LOTTERY RESULT TODAY: Samrudhi SM-46 PRIZE STRUCTURE ഒന്നാം സമ്മാനം: ഒരു കോടി രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം: 25 ലക്ഷം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം: 5 ലക്ഷം രൂപ നാലാം സമ്മാനം: 5,000 രൂപ അഞ്ചാം സമ്മാനം: 2,000 രൂപ ആറാം സമ്മാനം: 1,000 രൂപ ഏഴാം സമ്മാനം: 500 രൂപ എട്ടാം സമ്മാനം: 200 രൂപ ഒമ്പതാം സമ്മാനം: 100 രൂപ സമാശ്വാസ സമ്മാനം: 5,000 രൂപ
Kerala Lottery Result Chart Today – Samrudhi SM-46 സമൃദ്ധി SM-46 ന്റെ വിജയിച്ച നമ്പറുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണി മുതൽ അറിയാം
