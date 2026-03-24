English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
Kerala SS 512 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു; ഒരു കോടി അടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കാണോ? ആ ഭാഗ്യനമ്പർ ഇതാണ്!

Sthree Sakthi SS 512 Lottery Result Today: എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്നതാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി.

 

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരായിരിക്കും?

 
1 /5

സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 512 ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ച് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നു.  

2 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം SG 362618 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം SG 543229 നമ്പരിനും മൂന്നാം സമ്മാനം SA 376560 എന്ന നമ്പരിനുമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.  

3 /5

നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

4 /5

50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില. വൈകിട്ടോടെ സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.   

5 /5

ആദ്യ മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ‌ നേടിയവർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റും ആവശ്യമായ രേഖകളുമായി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്കിലോ, ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ഹാജരായാൽ മാത്രമെ സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കൂ. മറ്റ് സമ്മാനത്തുകകൾ ലോട്ടറി ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.   

Kerala Lottery Result Sthree Sakthi Lottery കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി

Next Gallery

