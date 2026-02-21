English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala Lottery Result February 21: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Kerala Lottery Result February 21: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്; കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Karunya KR 743 Winners List: കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
  • Feb 21, 2026, 07:29 PM IST
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് കാരുണ്യ. ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.

ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- KV 668293

രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ- KT 556577

മൂന്നാം സമ്മാനം- 10 ലക്ഷം രൂപ- KP 270540

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 1090  1212  1599  2540  2923  3555  4235  4324  5454  5906  6792  7188  7258  7329  7925  8513  8884  8978  9863

KERALA LOTTERY RESULT 2026 Live Updates

