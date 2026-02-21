Karunya KR 743 Winners List: കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് കാരുണ്യ. ഒരു കോടി രൂപയാണ് കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- KV 668293
രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ- KT 556577
മൂന്നാം സമ്മാനം- 10 ലക്ഷം രൂപ- KP 270540
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 1090 1212 1599 2540 2923 3555 4235 4324 5454 5906 6792 7188 7258 7329 7925 8513 8884 8978 9863
