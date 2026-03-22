Kerala Lottery Result March 22 2026: സമൃദ്ധി.എസ്.എം.47 ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ; ഭാഗ്യം ഈ നമ്പറിന്, ഫലം അറിയാം

Samrudhi Lottery Result 2026 Prize Details: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയുമാണ് നറുക്കെടുക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- ME 227808
രണ്ടാം സമ്മാനം- 25 ലക്ഷം രൂപ- MG 864813
മൂന്നാം സമ്മാനം- 5 ലക്ഷം രൂപ- MJ 802192
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0503 0902 1249 2562 3122 3308 3801 4398 4426 4688 4718 6318 6720 6836 7139 7347 8414 8670 9149
അഞ്ചാം സമ്മാനം- 2000 രൂപ- 0383 0544 1052 1082 3509 6809
