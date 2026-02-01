Kerala SM-40 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Samrudhi SM-40 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയുമാണ്.
ഒന്നാം സമ്മാനം: MY 390890, രണ്ടാം സമ്മാനം: MT 135383, മൂന്നാം സമ്മാനം: MW 319761.
നാലാം സമ്മാനം: 0042 0614 2152 2206 2410 2680 3578 3685 3710 4841 5191 5706 5813 6114 7017 7575 7827 8286 9090
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: MN 390890, MO 390890, MP 390890, MR 390890, MS 390890, MT 390890, MU 390890, MV 390890, MW 390890, MX 390890, MZ 390890
കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്.