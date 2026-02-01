English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SM-40 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കാണോ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Samrudhi SM-40 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ച്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സമൃദ്ധി

 

50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്

 
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയുമാണ്.     

ഒന്നാം സമ്മാനം: MY 390890, രണ്ടാം സമ്മാനം: MT 135383, മൂന്നാം സമ്മാനം: MW 319761.     

നാലാം സമ്മാനം: 0042  0614  2152  2206  2410  2680  3578  3685  3710  4841  5191  5706  5813  6114  7017  7575  7827  8286  9090    

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: MN 390890, MO 390890, MP 390890, MR 390890, MS 390890, MT 390890, MU 390890, MV 390890, MW 390890, MX 390890, MZ 390890  

കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്.

Samrudhi Lottery Lottery Results Kerala Lottery Result സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി

