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Kerala DL-59 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിൽ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 01, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:02 PM IST

Kerala DL-59 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി.

 

ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...

 

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ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 59 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുക. 

 

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ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. 

 

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ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ഭാ​ഗ്യശാലികൾക്ക് ലഭിക്കും. 

 

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നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയാണ്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്. 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Dhanalekshmi Lottery Result

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