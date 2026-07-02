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Kerala KN-630 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 02, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:03 PM IST

Kerala KN-630 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ്. 

 

കാരുണ്യ പ്ലസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...

 

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ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. 

 

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കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ 630 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

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നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. 

 

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50 രൂപയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില. 100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Karunya Plus
കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി

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