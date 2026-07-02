Kerala KN-630 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ്.
കാരുണ്യ പ്ലസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...
ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും.
കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ 630 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
50 രൂപയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. 100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം.