2 December 2025 Sthree Sakthi SS 496 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന് ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി.
സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ എസ്എസ് 496 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
സ്ത്രീ ശക്തി ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 50 രൂപയാണ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
