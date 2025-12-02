English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala Lottery Result Today (02.12.2025): ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

2 December 2025 Sthree Sakthi SS 496 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്  ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. 

 

സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ എസ്എസ് 496 എന്ന സീരീസിലുള്ള ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 
1 /5

സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   

2 /5

നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയാണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം നൽകുന്നുണ്ട്.   

3 /5

എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

4 /5

സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില 50 രൂപയാണ്.   

5 /5

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ടോടെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.  

Kerala lottery Sthree Sakthi Lottery കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

