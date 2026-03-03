English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala SS-509 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Sthree Sakthi SS-509 Kerala Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് സ്ത്രീ ശക്തി. 

 

സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ്-509 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. 

 
തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.   

ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി SZ 765596 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്.   

രണ്ടാം സമ്മാനമായ 30 ലക്ഷം ലഭിച്ചത് SW 236905 എന്ന നമ്പരിനാണ്.   

മൂന്നാം സമ്മാനമായ 5 ലക്ഷം രൂപ SY 948737 എന്ന നമ്പരിനും ലഭിച്ചു.  

സമാശ്വാസ സമ്മാനമായ 5000 രൂപ ലഭിച്ചത് SN 765596, SO 765596, SP 765596, SR 765596, SS 765596, ST 765596, SU 765596, SV 765596, SW 765596, SX 765596, SY 765596 ഈ നമ്പരുകൾക്കാണ്. നാലാം സമ്മാനവും 5000 രൂപയാണ്. ലഭിച്ചത് 0891  1733  1853  2617  3637  4212  4680  6710  6821  7087  7259  7294  7349  7547  7656  8238  8823  9116  9125 ഈ നമ്പരുകൾക്കാണ്.   

Kerala Lottery Result Sthree Sakthi Lottery Result കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

