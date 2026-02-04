English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala DL-38 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം

Kerala DL-38 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം

Dhanalekshmi DL-38 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്

 

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ ധനലക്ഷ്മി DL-38 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്

 
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനവും സമാശ്വാസ സമ്മാനവും അയ്യായിരം രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക.      

ഒന്നാം സമ്മാനം: DW 314235 (NEYYATTINKARA), രണ്ടാം സമ്മാനം: DS 826838 (ALAPPUZHA), മൂന്നാം സമ്മാനം: DN 286139 (KAYAMKULAM).      

നാലാം സമ്മാനം: 0851  1403  1610  2911  3324  3495  3556  3643  3812  3853  3910  3993  4608  4646  5093  5633  6036  6653  9816            

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: DN 314235, DO 314235, DP 314235, DR 314235, DS 314235, DT 314235, DU 314235, DV 314235, DX 314235, DY 314235, DZ 314235      

അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനമായി 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയും ലഭിക്കും. ഒൻപതാം സമ്മാനമായി 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.

Dhanalekshmi Lottery Lottery Results Kerala Lottery Results ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറി

