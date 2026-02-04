Kerala DL-38 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം നോക്കാം

Dhanalekshmi DL-38 Lottery Result Today: തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ ധനലക്ഷ്മി DL-38 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനമായി 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. നാലാം സമ്മാനവും സമാശ്വാസ സമ്മാനവും അയ്യായിരം രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക.
ഒന്നാം സമ്മാനം: DW 314235 (NEYYATTINKARA), രണ്ടാം സമ്മാനം: DS 826838 (ALAPPUZHA), മൂന്നാം സമ്മാനം: DN 286139 (KAYAMKULAM).
നാലാം സമ്മാനം: 0851 1403 1610 2911 3324 3495 3556 3643 3812 3853 3910 3993 4608 4646 5093 5633 6036 6653 9816
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: DN 314235, DO 314235, DP 314235, DR 314235, DS 314235, DT 314235, DU 314235, DV 314235, DX 314235, DY 314235, DZ 314235
അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനമായി 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനമായി 200 രൂപയും ലഭിക്കും. ഒൻപതാം സമ്മാനമായി 100 രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക.
