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Kerala KR-760 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 04, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:54 PM IST

Kerala KR-760 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലുമാണ് കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...

 

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കാരുണ്യ കെആർ 760 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

2/5

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

3/5

ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും. 

 

4/5

5000 രൂപ വീതം നാലാം സമ്മാനമായും സമാസ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കും. 

 

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100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില.

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Karunya Lottery Result

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