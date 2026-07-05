Kerala SM-62 Lottery Result Today: എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം.
സമൃദ്ധി എസ്എം 62 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും.
5000 രൂപ വീതം നാലാം സമ്മാനമായും സമാസ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കും.
100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില.