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Kerala SM-62 Lottery Result: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിൽ? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 05, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:02 PM IST

Kerala SM-62 Lottery Result Today: എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് സമൃദ്ധി. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം. 

 

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സമൃദ്ധി എസ്എം 62 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും. 

 

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5000 രൂപ വീതം നാലാം സമ്മാനമായും സമാസ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കും. 

 

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100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില.

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Samrudhi Lottery Result

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