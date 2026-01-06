Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?

Kerala Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 501 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- SS 465345
രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- ST 559933
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- SW 244158
സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- SN 465345 SO 465345 SP 465345 SR 465345 ST 465345 SU 465345 SV 465345 SW 465345 SX 465345 SY 465345 SZ 465345
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0166 0494 0535 2263 3113 3625 4150 4521 5072 5150 5766 6857 6995 7093 7641 8063 8968 9542 9643
