English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?

Sthree Sakthi SS-501 Result: സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു, ഒരു കോടി ആർക്ക്?

Kerala Lottery Result Today: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സ്ത്രീ ശക്തി എസ്എസ് 501 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
  • Jan 06, 2026, 03:32 PM IST
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- SS 465345

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- ST 559933

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- SW 244158

4 /5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം- 5000 രൂപ- SN 465345 SO 465345 SP 465345 SR 465345 ST 465345 SU 465345 SV 465345 SW 465345 SX 465345 SY 465345 SZ 465345

5 /5

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0166  0494  0535  2263  3113  3625  4150  4521  5072  5150  5766  6857  6995  7093  7641  8063  8968  9542  9643

Sthree Sakthi SS 501 Sthree Sakthi Lottery

Next Gallery

Pension Rules Change: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത; പെൻഷൻ നിയമങ്ങൾ വൻ മാറ്റം, ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം

You May Like

Sponsored by Taboola