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Kerala BT-61 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 06, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:09 PM IST

Kerala Lottery Result Today 06.07.2026: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലുമാണ് ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് നോക്കാം...

 

1/5

ഭാ​ഗ്യതാര ബിറ്റി 61 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

2/5

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

3/5

ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും. 

 

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5000 രൂപ വീതം നാലാം സമ്മാനമായും സമാസ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കും. 

 

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100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില.

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Bhagyathara Lottery Result

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