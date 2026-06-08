Bhagyathara BT-57 Kerala Lottery Result: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...
ഭാഗ്യതാര ബിറ്റി-57 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
ഒരു കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കും.
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.
നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും.
50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാഗ്യതാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.