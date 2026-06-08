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Kerala BT-57 Lottery Result Today: ഇന്ന് ഭാ​ഗ്യം നിങ്ങൾക്കൊപ്പമോ? ഭാ​ഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം...

Written ByKarthika V
Published: Jun 08, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:50 PM IST

Bhagyathara BT-57 Kerala Lottery Result: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

 

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ഭാ​ഗ്യതാര ബിറ്റി-57 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് ​ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

 

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ഒരു കോടി രൂപ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കും.

 

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രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

 

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നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.

TAGS:
Kerala Lottery Result
Bhagyathara Lottery Result
കേരള ലോട്ടറി ഫലം
ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

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