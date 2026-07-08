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Kerala DL-60 Lottery Result: ഭാ​ഗ്യശാലിക്ക് ഒരു കോടി! രണ്ടാം സമ്മാനം ലക്ഷങ്ങൾ; ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം...

Written ByKarthika V
Published: Jul 08, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:47 PM IST

Kerala DL-60 Lottery Result Today: എല്ലാ ബുധനാഴ്കളിലുമാണ് ധനലക്ഷ്മിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

 

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ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 60 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

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തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

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ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും. 

 

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5000 രൂപ വീതം നാലാം സമ്മാനമായും സമാസ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കും. 

 

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100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില.

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Dhanalekshmi Lottery Result

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