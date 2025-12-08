English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BT-32 Kerala Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

8 December 2025 Kerala Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര. 

 

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം BN 107880 എന്ന നമ്പരിനാണ്.   

രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് BW 593269 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്.   

മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് BN 866509 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പരാണ്.   

സമാശ്വാസ സമ്മാനം - BO 107880, BP 107880, BR 107880, BS 107880, BT 107880, BU 107880, BV 107880, BW 107880, BX 107880, BY 107880, BZ 107880   

നാലാം സമ്മാനം - 0067  0186  1824  2730  3306  3696  4956  5367  5752  5860  7436  7842  7884  7916  8627  8638  8798  9161  9572  

