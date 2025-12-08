8 December 2025 Kerala Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം BN 107880 എന്ന നമ്പരിനാണ്.
രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് BW 593269 എന്ന ടിക്കറ്റിനാണ്.
മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് BN 866509 എന്ന ടിക്കറ്റ് നമ്പരാണ്.
സമാശ്വാസ സമ്മാനം - BO 107880, BP 107880, BR 107880, BS 107880, BT 107880, BU 107880, BV 107880, BW 107880, BX 107880, BY 107880, BZ 107880
നാലാം സമ്മാനം - 0067 0186 1824 2730 3306 3696 4956 5367 5752 5860 7436 7842 7884 7916 8627 8638 8798 9161 9572
Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും