Kerala Lottery Result Today 08 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala KR-730 Lottery Result Today: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ്
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കെആർ-730 (Karunya KR-730) ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ഉടൻ പുറത്തുവരും. ഉച്ചക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വെച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും
സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നാലാം സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുക
അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2,000 രൂപയും ആറാം സമ്മാനമായി ആയിരം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക
ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്
50 രൂപ വിലയുള്ള കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്
Chanakya Niti: ഈ രഹസ്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ