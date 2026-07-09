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Kerala KN-631 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Written ByKarthika V
Published: Jul 09, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:24 PM IST

Kerala KN-631 Lottery Result Today: എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലുമാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം...

 

1/5

കാരുണ്യ പ്ലസ് 631 എന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

2/5

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

 

3/5

ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപ ലഭിക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും. 

 

4/5

5000 രൂപ വീതം നാലാം സമ്മാനമായും സമാസ്വാസ സമ്മാനമായും ലഭിക്കും. 

 

5/5

100 രൂപയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്റെ വില.

 

TAGS:
Kerala Lottery Result
Karunya Plus

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