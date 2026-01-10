English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Karunya KR-738 Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result KR-738: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ. 

കാരുണ്യ കെആർ 738ന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം - ഒരു കോടി  

രണ്ടാം സമ്മാനം - 30 ലക്ഷം  

മൂന്നാം സമ്മാനം - 5 ലക്ഷം  

കാരുണ്യ ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

വൈകിട്ടോടെ ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.   

Kerala Lottery Result Karunya Lottery Result കേരള ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം

