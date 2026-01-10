Kerala Lottery Result KR-738: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ.
കാരുണ്യ കെആർ 738ന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം - ഒരു കോടി
രണ്ടാം സമ്മാനം - 30 ലക്ഷം
മൂന്നാം സമ്മാനം - 5 ലക്ഷം
കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
വൈകിട്ടോടെ ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
