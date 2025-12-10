Kerala Dhanalekshmi DL-30 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി.
ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 30ന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്.
5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.
സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നാലാം സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം നൽകും.
തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
