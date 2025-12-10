English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kerala DL-30 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ലോട്ടറി ഫലം

Kerala DL-30 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ലോട്ടറി ഫലം

Kerala Dhanalekshmi DL-30 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ധനലക്ഷ്മി. 

 

ധനലക്ഷ്മി ഡിഎൽ 30ന്റെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. 

 
രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്.   

രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷം രൂപയാണ്.   

5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക.   

സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നാലാം സമ്മാനമായും 5000 രൂപ വീതം നൽകും.   

​തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. 

Kerala Lottery Result Dhanalekshmi Lottery Result കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

